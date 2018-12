رسالة لـ”أينشتاين” بـ3 ملايين دولار في مزاد بنيويورك

بيعت رسالة مكتوبة بخط يد العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين، كتبها قبل عام من وفاته، مقابل مبلغ 2.9 مليون دولار، في مزاد علني بمدينة نيويورك الأمريكية.

وعُرفت الرسالة المعروفة باسم “رسالة الله” فقط في عام 2008، بعد أن كان من المتوقع بيعها بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 1.5 مليون دولار في كريستي بمانهاتن.

كتب آينشتاين الرسالة إلى الفيلسوف الديني إريك جوتكيند في عام 1954، كردّ حاسم على كتابه، فيما ينظر إليه على أنه بيان مهم في الجدل بين العلم والدين.

وأشار أينشتاين إلى الدين واليهودية على وجه التحديد، باسم “الخرافة الطفولية” التي ولدت من “الضعف البشري”.

كتبت الرسالة باللغة الألمانية من قبل العالم الشهير في السنة التي سبقت وفاته في 18 أبريل 1955، ووصفت “رسالة الله” بأنها تبقى “بيانًا نهائيًا في الجدل الدائر بين الدين والعلم”.

تم إدراج الرسالة للبيع على موقع” eBay” في عام 2012 مقابل 3 ملايين دولار، على الرغم من أن نتائج هذا البيع غير معروفة، وقيل إنّ الشخص الذي اشترى الرسالة في لندن عام 2008 هو الذي باعها، يوم أمس الثلاثاء.

