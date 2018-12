ابتكار تطبيق يستطيع رصد الأعراض المرئية لفقر الدم

ابتكر باحث في جامعة “إيموري” الأمريكية، تطبيقًا جديدًا للهاتف المحمول يمكّن المستخدم من رصد فقر الدم دون تحليل.

وصمم طالب أمريكي مصاب بفقر الدم التطبيق الذي يستخدم كاميرا الهاتف الذكي لتحديد ما إذا كان المستخدم مصابًا بفقر الدم (الأنيميا) أم لا.

ويفحص التطبيق صورًا فوتوغرافية لأظافر المستخدم بحثًا عن علامات طبية تحدد كمية الهيموغلوبين والحديد في الدم، دون الحاجة لاختبار الدم المعتاد.

ويهدف التطبيق الثوري، إلى تخفيض تكلفة التحاليل والألم والوقت الذي تتطلبه اختبارات الدم، وذلك من خلال رصد الأعراض المرئية لفقر الدم، مثل: البشرة الشاحبة، والتورم، بدلًا من الخضوع للفحوصات بشكل دوري.

ووفقًا لمبتكر التطبيق، يوفر اللون تحت أظافر الأصابع مقياسًا مرئيًّا فريدًا لخلايا الدم الحمراء، نظرًا لعدم وجود مادة الميلانين – وهو المركب الذي يعطي البشرة صبغتها – لذا يختلف لون ذلك النسيج حسب تكوين الدم؛ ما يمكّن التطبيق من رصد هذه التغيرات في الألوان وتحليل مستويات الحديد والهيموغلوبين في الدم بدقة الاختبار ذاتها، ودون ألم.

