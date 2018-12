قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن حساسية العين للضوء تستلزم استشارة الطبيب فوراً، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض من قبيل احمرار العين وزيادة إفرازات الدموع وتدهور الرؤية وإعتام العين وتغير لون بياض العين وتغيرات بمقلة العين مثل التحجر.

بالإضافة إلى الصداع الشديد والحمى والدوار والغثيان الشديد.

وأوضحت الرابطة أن حساسية العين للضوء قد ترجع لأسباب عدة، كأمراض العين مثل جفاف العين أو التهاب ملتحمة العين أو التهاب القرنية أو التهاب القزحية أو الغلوكوما (المياه الزرقاء) أو الكاتاراكت (المياه البيضاء).

كما قد تشير حساسية العين للضوء إلى أمراض بالأعصاب مثل الصداع النصفي أو التهاب السحايا أو التهاب الغدة النخامية. وبالإضافة إلى ذلك قد تكون حساسية العين للضوء أحد الآثار الجانبية لبعض المضادات الحيوية مثل التتراسيكلينات.

لذا ينبغي استشارة طبيب عيون لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء حساسية العين للضوء، ومن ثم تحديد العلاج المناسب.

