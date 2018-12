سلّة من الفيتامينات تحتويها البطاطا الحلوة

تُزرَع البطاطا الحلوة عادةً في المناطق الاستوائية في أميركا، ويوجد منها تقريبًا 1000 نوع. وفي كلّ 100 غرام من البطاطا الحلوة، 85 سعرة حراريّة فقط.

وبسببِ طعمها اللّذيذ، يتناول عددٌ كبيرٌ من النّاس البطاطا الحلوة حيث تصبح جزءاً من طعامهم بشكلٍ شبه يوميّ تماماً كما السّلطة، والمشاوي والأرزّ وغيرها من الأطباق.

ولكن إلى جانب طعمها اللذيذ، للبطاطا الحلوة فوائد صحيّة عديدة كشفت مجلّة “Santé Magazine” الفرنسيّة بعضاً منها، فهي غنيّة بـ “الفيتامين أ” و”الفيتامين بي 2″ و”الفيتامين بي5″ و”الفيتامين بي6″ و”الفيتامين سي” والنحاس والمغنيزيوم.

وبحسب المجلّة، فإنّ البطاطا الحلوة مضادّة لبعض الأمراض كمرض السّرطان. وتلعب هذه النّبتة أيضًا دور الوقاية إذ تحمي القلب من الكولسترول السّيّئ ومن أمراض القلب والشّرايين.

بالإضافة إلى ذلك، تحمي البطاطا الحلوة الكبد وتخفض من نسبة إصابة الرّجال بإلتهاب الكبد أو ما يُعرف بمرض الـhepatite.

