مشروبات الدايت.. قد تسبب مرض السكري

أظهر بحث جديد تم تقديمه للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري، أن استهلاك الـ” محليات منخفضة السعرات الحرارية“، يمكن أن تسبب تغيير في أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء بالترافق مع ضعف تنظيم مستويات الجلوكوز.

أجرى البحث البروفيسور ريتشارد يونغ وزملاؤه من كلية أديلايد الطبية في جامعة أديلايد أستراليا، مع باحثين من معهد البحوث الصحية والطبية وجامعة فلندرز جنوب أسترالي، حيث بحثت الدراسة في آثار المحليات الصناعية منخفضة السعرات على ميكروبات الأمعاء وكيف يمتص الجسم وينظم الجلوكوز.

حيث أظهر البحث أن إضافة الـ” محليات منخفضة السعرات ” إلى الأنظمة الغذائية إلى أشخاص أصحاء غير مصابين بمرض السكري لمدة أسبوعين، قام بإحداث زيادة ذات صلة سريرية في كيفية استجابة الأجسام لاستهلاك الجلوكوز. تم أخذ عينات البراز قبل وبعد تناول المكملات التي تحتوي على المحليات 3مرات في اليوم لمدة اسبوعين، بما يعادل لتر ونصف من مشروبات الحمية يوميا. كما تم تحديد أنواع الكائنات الحية الدقيقة الموجودة، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا المحليات كانوا معرضين أكثر لظهور تباين في البكتيريا الموجودة في برازهم مع انخفاض ملحوظ في البكتيريا الصحية في الأمعاء والبكتيريا التي تساعد على تخمير الغذاء، مع ارتفاع في نشاط 11 نوع آخر من البكتيريا الضارة. وإن كان من غير الواضح إن كان عدم التوازن في بكتيريا الأمعاء هو المسؤول عن التشوهات الملحوظة في مستويات الجلوكوز في الدم، كما لوحظ على القوارض. أيضا وجدت النتائج انخفاض في بكتيريا Butyrivibrio المرتبطة بهرمون GLP-1 الذي يساعد على ضبط الجلوكوز في الدم. انتهت النتائج إلى أن مثل هذه المحليات تسبب سوء السيطرة على نسبة السكر في الدم، عن طريق تعطيل انتظام الجلوكوز وبسبب التغيير في توازن البكتيريا في الأمعاء.

