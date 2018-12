بعد زراعة “بلوتوث” بريطاني يدعي امتلاكه حاسة بشرية جديدة

ادعى عالم أحياء بريطاني، أنه يمتلك حاسة بشرية جديدة، ظهرت لديه بعدما زرع رقاقة “بلوتوث” داخل صدره، حيث أصبح بإمكانه التعرّف على اتجاهات الطرق عند تنقله، دون الحاجة لأنظمة الملاحة الفعّالة التي تعمل عادةً عبر الأقمار الصناعية.

وقالت إن “ليفيو ببيتز، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، صمم الرقاقة من أقطاب التيتانيوم، ودمجها مع بوصلة وبلوتوث متصل”.

وبحسب “ميرور”، فإنه “عندما يتنقل ببيتز في الطرقات، تهتز رقاقة البلوتوث كلما اتجه شمالًا”.

حيال ذلك، قال ببيتز، إن “الرقاقة أكثر فعاليةً من تحديد الطرق بواسطة التحديق في شاشة الهاتف، التي تحرمنا من مشاهدة البيئة حولنا”، مُشبهًا ابتكاره بـ”تجول الطيور حول العالم”.

وظهر في الآونة الأخيرة، اتجاه جديد يسمى “تكنولوجيا علماء الأحياء الهواة”، حيث تنطوي على زرع رقائق الكترونية تحت الجلد، وبرغم فوائدها المزعومة، تثير هذه الابتكارات قضايا الخصوصية حيث قد يؤدي زرعها لرصد الناس.

