انطلقت منافسات مسابقة “ملكة جمال السجون” في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وتحمل المسابقة السنوية في دورتها الثالثة عشر اسم ملكة جمال تالافيرا بروس، وتعتبر تلك المسابقة بالنسبة للسجناء، وقت للاستمتاع بالأزياء المختلفة، حيث ينسون فيها مؤقتا الحياة وراء القضبان والتمتع بزيارة أسرهم.

The post مسابقة ملكة جمال سجون البرازيل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا