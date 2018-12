للمرة الثانية خلال 3 أشهر.. مشكلة تسجيل الخروج على فيسبوك

للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، واجه مستخدمو موقع فيسبوك، الأربعاء، مشكلة في الدخول إلى حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر حول العالم.

وفوجئ عدد كبير من مستخدمي فيسبوك في مصر وحول العالم، بالخروج أوتوماتيكيا من الموقع “تسجيل خروج”، مع عدم إمكانية الدخول مرة أخرى رغم كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور بشكل صحيح.

وكتب مستخدم بلجيكي عبر حسابه على موقع توتير “خرجت من فيسبوك ولا استطيع الدخول مرة أخرى.. هل يواجه أحد آخر هذه المشكلة”.

وكتب مستخدم آخر “فيسبوك سقط حول العالم!”.

وفي شهر سبتمبر الماضي، فوجئ عدد كبير من مستخدمي فيسبوك بتسجيل “خروج” من حسابتهم بشكل تلقائي، ما أثار حالة من الارتباك لدى المستخدمين.

وظهرت لدى العديد من المستخدمين رسالة ” “Session expired, please log in again.

وقال مستخدمون إن المشكلة شملت موقع فيسبوك وتطبيق المحادثة فيسبوك ماسنجر، وأثار هذا الأمر قلق بعض المستخدمين الذين اعتقدوا أن حساباتهم تمت سرقتها.

وبعد أيام من المشكلة، أعلنت فيسبوك أنها اكتشفت ثغرة أمنية أثرت على نحو 50 مليون حساب لديها.

وقالت في بيان صحفي، إن مهندسيها اكتشفوا الثغرة قبل ثلاثة أيام، وأنها تتخذ إجراءات عملية لحماية مستخدميها.

وذكرت فيسبوك أن تحقيقها حول الموضوع لا يزال في البدايات، ولكن من الواضح أن ثغرة في شيفرة الصفحة العامة للحساب التي تظهر لغير الأصدقاء تم استغلالها في سرقة منفذ العبور للحسابات.

