باستخدام تعابير الوجه فقط.. كرسي متحرك من شركة إنتل

من خلال العمل بشراكة مع شركة إنتل، طورت شركة Hoobox Robotics التى تتخذ من البرازيل مقراً لها، نظام Wheelie 7، وهو عبارة عن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعى التى تسمح للأشخاص المعاقين بالسيطرة على كرسى متحرك آلياً من خلال 10 تعبيرات للوجه، مثل إثارة الدهشة والغضب.

وتتعلم التقنية حول إيماءات المستخدم تلقائيًا وتستغرق سبع دقائق فقط لتركيبها، وباستخدام التطبيق، يمكن للمستخدم – بمساعدة من أحد مقدمى الرعاية – تعيين الإيماءات التى ترتبط بحركات المقعد، وذلك من خلال مجموعة من برامج التعرف على الوجوه، وأجهزة الاستشعار، وكاميرا عمق RealSense من إنتل ثلاثية الأبعاد التى تم تركيبها على الكرسى المتحرك.

ويلتقط التطبيق خريطة ثلاثية الأبعاد للوجه ويستخدم خوارزميات AI لمعالجة البيانات فى الوقت الحقيقى لتوجيه الكرسى المتحرك، وتعمل هذه المجموعة فى ضوء الشمس والضوء الخافت، وهى متوافقة مع 95 بالمائة من الكراسى المتحركة المزودة بمحركات الموجودة حاليًا فى السوق.

ويجرى اختبار النموذج الأولى حالياً من قبل أكثر من 60 شخصاً فى الولايات المتحدة، معظمهم مصابون بالشلل الرباعى أو التصلب الجانبى الضمورى أو لديهم إعاقات مرتبطة بالعمر.

