“أنهايم” متصفح جديد من مايكروسوفت

تعتزم شركة مايكروسوفت التخلي عن متصفح الإنترنت “إيدج” وتطوير متصفح “أنهايم” جديد، يستند إلى نفس التقنية المستخدمة في متصفح غوغل “كروم”.

وواجه متصفح “إيدج”، الذي كان من المفترض أن يحل محل متصفح “إنترنت اكسبلورر”، وتم الترحيب به باعتباره أسرع بكثير، صعوبة في جذب المستخدمين على الرغم من كونه مجانيًا في كل نسخة من نظام التشغيل ويندوز 10.

ويقول زاك تايلور من موقع ” Windows Central”: إن هذه الخطوة تمثل “صفقة كبيرة لويندوز”.

وأضاف: “في النهاية سيكون بإمكان متصفح ويب مايكروسوفت التنافس إلى جانب متصفحات كروم وأوبرا وفايرفوكس، وأولئك الذين يتشاركون في نظام مايكروسوفت البيئي سيحصلون في النهاية على متصفح من مايكروسوفت يعمل بشكل جيد عند تصفح الويب”.

ويعد تغيير المتصفح أحدث محاولة من قبل مايكروسوفت للتنافس في عالم متصفحات الإنترنت.

وكان “إنترنت اكسبلورر” أحد أكثر متصفحات الويب استخدامًا، حيث بلغت ذروة استخدامه حوالي 95 % خلال عامي 2002 و2003.

ومع ذلك، واجه المتصفح صعوبة في المنافسة، وفي مايو/أيار 2012 تم الإعلان عن تجاوز متصفح “كروم” لمتصفح “إنترنت اكسبلورر”، باعتبار “كروم” المتصفح الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم.

