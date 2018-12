“واتسآب” يُطلق التحذير الأخطر لمستخدميه

أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” تحذيرا جديدا مما وصفه بالتهديد الأخطر على هواتف مستخدميه.

وأشار “واتسآب”، وفقا لما نقله موقع “سوفتونيك” التقني المتخصص، إلى أن الخطر يتمثل في خدعة انطلقت في المرة الأولى منذ عامين، وتحديدا عام 2016.

ويمتثل هذا الخطر، في طرح نسخة “مزيفة” من واتسآب، يطلق عليها “واتسآب الذهبي”، والذي يطرح للمستخدمين على أنه يقدم تقنيات وخدمات غير مسبوقة للمستخدمين.

ولكن “واتسآب” حذرت أنه بمجرد تحميل التحديث “المزيف” فجميع بياناتك وهاتفك ستكون مهددة من قبل مجموعة الهاكرز، التي أطلقت ذلك التطبيق المزيف.

وانتشرت مجددا رسالة فيديو بعنوان “مارتينيللي”، والتي تقدم لمستخدمي “واتسآب” رسالة دعائية لتطبيق “واتسآب الذهبي” والذي بمجرد فتحه أو تحميل رابط “واتسآب الذهبي” يتم تثبيث فيروس على هاتف الضحية.

وقالت “واتسآب” إن أي فيديوهات أو تطبيقات يطلب منك تحميلها يدويا عن طريق تنزيل ملف بامتداد APK، هي برامج مزيفة، ويمكن أن تسبب ضررا كبيرا لهاتفك.

