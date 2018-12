يناير القادم.. هاتف بكاميرة 48 ميجا بيكسل من Xiaomi

نشرت شركة Xiaomi إعلان تشويقي لإصدارها القادم من الهواتف الذكية الذي يضم كاميرة مع مستشعر 48 ميجا بيكسل، والذي ينطلق رسمياً في شهر يناير.

قامت شركة شاومي مؤخراً بإفتتاح قسم لتطوير الكاميرة وجودة التصوير في الشركة، واليوم إستعرض Lin Bin إعلان تشويقي لهاتف يضم كاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل يطلق رسمياً في شهر يناير من العام المقبل.

وتعد دقة 48 ميجا بيكسل أعلى دقة قدمت في إصدارات الهواتف الذكية حتى الآن، حيث جاء هاتف Nokia 808 PureView مع دقة 41 ميجا بيكسل في الكاميرة، كما ضم هاتف هواوي Mate 20 Pro مستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل.

يذكر أن مستشعر سوني Sony IMX586 هو أحد المستشعرات التي قدمت بدقة 48 ميجا بيكسل، حيث يأتي بحجم كبير يصل إلى 1/2، مع العديد من البيكسل الصغيرة بحجم 0.8µm، بينما يأتي الإختيار الأخر في مستشعر Bright GM1 بدقة 48 ميجا بيكسل مع العديد من البيكسل بحجم 0.8µm أيضاً.

لذا سيكون علينا أن نترقب الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تقنية شاومي القادمة في كاميرة الهواتف الذكية من خلال تسريبات جديدة أو حتى الإعلان الرسمي في يناير.

