أعلن مؤسس ومدير شركة “تيسلا” إيلون ماسك، أن شركته تسعى لتطوير نظام القيادة الآلي بحيث يفسح الطريق أمام سيارات الإسعاف.

وقال إيلون ماسك، في تغريدة على “تويتر” إن “تيسلا تحاول تطوير نظام القيادة الآلي الخاص بسياراتها، بحيث يتدخل في حال وجد أن المستخدم لا يتفاعل مع السيارة لفترة من الوقت”.

وأضاف أن “فريق تطوير نظام القيادة الآلي في سيارات تيسلا يقوم حاليًّا بتدريب الخلايا العصبية داخل النظام الذكي على التعرف على سيارات الطوارىء، بحيث يتمكن القائد الآلي من إفساح الطريق تلقائيًّا أمامها، في حال كان يتولى القيادة دون أي تدخل من القائد البشري”.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع حادث غريب في ولاية كاليفورنيا، تسبب في مطاردة امتدت لسبع دقائق كاملة بين الشرطة وسيارة تيسلا، نام قائدها بداخلها واعتمد بشكل كامل على القائد الآلي للتحكم في السيارة وحركتها، لذلك تعامل رجال الشرطة بذكاء من خلال إبطاء حركة المرور خلفها، ومن ثم قاموا بإغلاق الطريق أمامها من خلال إغلاق جميع الحارات المرورية لإجبارها على التوقف”.

وتورطت سيارات “تيسلا” في العديد من حوادث الطرق الناتجة عن صورة ذهنية خاطئة يحملها مستخدمو “تيسلا” حول وضع قائدها الآلي وقدرته على تولي القيادة بشكل كامل دون أي تدخل من جانبهم، ولكن الشركة دائمًا ما تذكر أن قائد سياراتها الآلي قادر على التحكم في السيارة تحت إشراف بشري، شريطة ألا يرفع قائد السيارة أبدًا يداه عن عجلة القيادة.

The post “تيسلا” تطور سيارات تفسح الطريق أمام سيارات الإسعاف appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا