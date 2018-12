نظام الأندرويد حصلت على دعم تطبيق Apple Music

قامت شركة آبل بجعل تطبيقها الموسيقي Apple Music لمنصة الأندرويد متوافقًا مع الأجهزة اللوحية. ويأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان شركة أمازون عن دعم Apple Music في جميع مكبرات الصوت الذكية ” Amazon Echo ” الخاصة بها.

إتخذت شركة آبل الخطوة الصحيحة من خلال جلب خدمتها الموسيقية Apple Music لنظام الأندرويد في العام 2015 عندما تم إصدارها كتطبيق تجريبي على متجر Google Play Store. بعد كل شيء، لماذا ستحد من عدد المشتركين في خدمتها الموسيقية؟ هناك سوق ثانٍ بالكامل يمكن تلبيته : أولئك الذين لا يريدون إستخدام هواتف iPhone أو لا يستطيعون تحمل تكلفة الجهاز، ولكنهم لا يزالون يريدون الإشتراك في خدمة Apple Music التابعة لشركة آبل.

ووفقا لموقع 9to5Google، فالتحديث الأخير لتطبيق Apple Music والذي يحمل الإصدار 2.7 على نظام الأندرويد يقوم بتبديل قائمة ” الهامبرجر ” بالتبويبات الموضوعة على طول الجزء السفلي من واجهة المستخدم، مما يجعل المستخدمين يستفيدون أكثر من الشاشة الكبيرة لأجهزتهم اللوحية.

