لهذه الأسباب يجب أن يتعلم أطفالك لغة الترميز‎.. ابدأ الآن

قبل عقود، كانت القدرة على التواصل بالكتابة والقراءة والحديث باللغة الإنكليزية جيدا، إحدى علامات التعليم الجيد، ومطلب أساسي في العمل، ولا يزال كذلك، لكن العالم يتغير بسرعة كبيرة ولم يعد المطلب الأساسي أو الوحيد كما كان، فرتم الحياة السريع تطلب ابتكار المواقع، والتطبيقات، وأدوات تكنولوجية، تجعل من حياة الجميع أسهل، وبالتالي صارت لغة الأكواد هي لغة التواصل الجديدة، وهذا فقط مجرد سبب واحد، وإليك عدة أسباب أخرى:

لغة الترميز والأكواد أو الـ”Coding”، لم تعد حصرا على المبرمجين وحدهم، فقريباً جداً ستصبح ضرورية لحياتنا اليومية واللغة البشرية، حيث ستصبح الروبوتات جزءاً من المجتمع البشري، لذلك ليس هناك أفضل من الاستثمار في أولادك ومعرفة متطلبات عصرهم.

تعليم الأطفال لغة الأكواد سيكون مفيداً بالنسبة لهم على المدى الطويل، ليس فقط من أجل الحياة، لكن أيضًا تعدهم لعدد من الوظائف الجديدة التي ستظهر نتيجة لميل مجتمعنا الحالي نحو استخدام التكنولوجيا، في عام 2015، كان هناك 7 ملايين وظيفة شاغرة تتطلب مهارات في الترميز، ونمت الوظائف ذات الصلة بالبرمجة بنسبة 12٪ أسرع من المتوسط بالنسبة لباقي الوظائف.

سيكون هناك طلب كبير على متخصصي تكنولوجيا المعلومات، ومحللي البيانات، وفناني الجرافيك والمصممين، ومهندسي النظم، وعلماء الكمبيوتر في المستقبل، فإذا أردت أن يكون لأطفالك مهنة تنافسية تضمن لهم مستقبلا أفضل ابدأ من الآن.

هناك الكثير من القيم الإيجابية لتعليمها لصغارك أثناء كتابة التعليمات البرمجية، منها المثابرة والمحاولة أكثر من مرة للوصول للنتيجة المرجوة ثم الأفضل، تعليمه كيفية العثور على حل مشكلة ما، والتحليل النقدي، تساعدهم على حفظ قيمة الوقت وعدم إضاعته، والتنظيم، والنظافة.

إذا اقتنعت بأهمية تعليم لغة الأكواد والترميز لأطفالك منذ الصغر، إليك كيف تبدأ بذلك:

1- دروس التكويد يمكن دراستها من أي عمر، لذلك أياً كان الفرق بين أعمار أطفالك، يمكنهم البدء معا.

2- يميل الصغار إلى تقليد آبائهم، أفضل وسيلة هي أن تجعلهم يشاهدوك تتعلم وابدأ معهم.

3- استغلال الدروس المجانية على الإنترنت، وهنا بعض المواقع التي يمكن أن تساعد أطفالك على تعلم البرمجة: “Code.org، Tinker، Tech Rocket، Plural Sight، Code-a-Pillar Toy، Kibo، Ozobot 2.0، Spark”.

هناك العديد من لغات البرمجة، واختيار اللغة يحدد الكثير من الطرق، ابدأ بالأسهل ثم يستطيع أطفالك تحديد طريقهم بعد ذلك، أشهر اللغات هي: “بيثون Python، وروبيRuby، وجافا “Java.

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