مشروب سحري لخسارة 5 كيلو من وزنك في أسبوعين

حلم الوصول إلى الوزن المثالي، يراود كل امرأة، فتسعى بكل الطرق لحرق الدهون وخسارة أي جرام زائد للحصول على قوام ممشوق، واليوم نقدم لكِ طريقة عمل مشروب من مكونات طبيعية لخسارة الوزن وحرق الدهون بشكل صحي، وإلى جانب هذا تنقية الجسم من السموم الموجودة فيه:

المكونات:

– عصير 3 ثمرات من الليمون

– 5 ثمرات من الليمون

– 5 فصوص من الثوم

– قطعة من الزنجبيل

طريقة التحضير:

– احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه عصير الليمون وفصوص

الثوم، و قطعي الزنجبيل إلى أجزاء صغيرة واخلطي جميع المكونات جيدا.

– ضعي 2 لتر من الماء على النار، وأضيفي إليها 5 ثمرات من

الليمون مقسمة إلى نصفين.

– بعد أن تغلي الماء ضيفي له الخليط الموجود بكأس الخلاط الكهربائي، واتركيه على النار لمدة 3 دقائق.

– صفي الماء وضعيه في زجاجة لتناول كوب كل يوم في الصباح،

وبعد مرور أسبوعين ستلاحظين الفرق وخسارة 5 كيلوجرامات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية