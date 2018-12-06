لعشاق “فورت نايت”.. ميزة مبهرة بانتظاركم هذا الأسبوع

بعد ظهور مفاجئ لعاصفة كبيرة تعم العالم واختفاء 98٪ من سكان الأرض، يحاول بقية البشر النجاة في هذه الأجواء السوداوية، حيث تظهر مخلوقات شبيهة بـ”الزومبي” تهاجم البقية.. ما سبق كان أجواء لعبة الفيديو “فورت نايت Fortnite”، الأكثر شعبية حول العالم، والتي من المنتظر أن يضاف لها ميزة جديدة هذا الأسبوع في بشرى سارة لجميع عشاقها.

ووفقًا لتسريب جديد تم إزالته بشكل سريع من “يوتيوب”على قناة “Lachlan”، وهي إحدى القنوات التي تهتم بلعبة “فورت نايت”، تم عرض الميزة الجديدة التي تعرف باسم “Creative”، والتي شبهها البعض بمزايا لعبة “مينكرافت Minecraft”.

وتُمكنك الميّزة المرتقبة من خلق عوالم جديدة داخل اللعبة، وكذلك الحصول على المساعدة وإنشاء الخرائط والتلاعب بها، وإعادة النظر في مستوياتك في اللعب، فاللعبة ستمكنك من صنع عالمك الخاص داخلها، حيث من الممكن أن تصنع جزءًا خاصًا، وساحات لعب مفتوحة تبتكرها بذاتك.

ومن المنتظر أن تكون الميزة الجديدة متوفرة على أجهزة الكمبيوتر في البداية بشكل خاص، حيث لا يوجد الكثير من المعلومات عن هذا التحديث المنتظر، ولكن يبدو أن شيئاً رسمياً سيأتي في المستقبل القريب بحسب تصريحات شركة “إيبك غيمز Epic Games” لتطوير ألعاب الفيديو.

يذكر أن لعبة “فورت نايت”، هي لعبة فيديو إلكترونية من نوع البقاء، صدرت في يوم 27 يوليو 2017م، وتعمل على نظام تشغيل “بلاي ستيشن 4″، و”إكس بوكس”، و”مايكروسوفت”، و”ويندوز”، و”ماك أو إس”، و”آي أو إس”، و”أندرويد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية