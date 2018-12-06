في ذكرى ميلاد شريهان.. فراشة الفن “موديل” الأزياء العربية التقليدية

شخصية نادرة، بجمالها ورشاقتها وحركاتها المنسقة، بأداء راقٍ وموهبة حقيقية ظهرت منذ نعومة أظافرها، فلفتت أنظار الجميع من شرق إلى غرب الوطن العربي، لتنشئ علاقة خاصة تربط بين اسم الفنانة المصرية والفوازير، عملت على توثيقها مستغلة في ذلك نجاحها الساحق لجذب انتباه جمهور الوطن العربي بأسره، فانطلقت “شريهان” وقدمت “فوازير حول العالم”.

التجربة لم تكن سهلة، فالمطلوب من “فراشة الفن” لم يكن بالأمر اليسير، إذ كان عليها أن تقدم في كل حلقة

كبسولة، تضم أبرز معالم الدولة التي تريد من المشاهد أن يُحزر اسمها، ليس هذا فقط، ولكن عليها أن تسير

كما يسيرون، وترتدي كذلك أزياءهم التقليدية، وبفضل جمالها ورشاقتها تمكنت من استعراض إطلالات

مميزة بالأزياء العربية الفلكلورية.

وفي ذكرى ميلاد “حسناء هوليوود الشرق”، التي تحُل في 6 ديسمبر من كل عام، نخوض في السطور التالية جولة داخل حلقات “فوازير حول العالم”، نستعرض خلالها أشهر إطلالات الأزياء العربية التقليدية التي عرضتها “الموديل” شريهان:

1- البرنوس:

لكل دولة ما يميزها، وإذا تحدثنا عن أزياء الجزائر فليس هناك أشهر من “البرنوس الجزائري”، وهو معطف طويل من الصوف يضم غطاء رأس مذبب وليس به أكمام، وينتشر في منطقة المغرب العربي، فهو جزء من اللباس التقليدي الجزائري وكذلك التونسي، ويستخدم على نطاق واسع في المغرب، وليبيا.

2- القفطان:

كان الرقص من أهم العوامل التي استغلتها شريهان في حلقات “فوازير حول العالم”، وإذا تحدثنا عن الرقص، فليس هناك من ينافس شريهان، وفي إحدى الحلقات ظهرت بـ”الزي التقليدي المغربي”، والمعروف باسم القفطان.

3- الموضة اللبنانية:

تُعرف لبنان دائما بأنها تسير على الموضة الحديثة، وفي حين أن أهل الشام من الرجال، يعرفون “الشروال” كزي تقليدي لهم، وهو بنطال يتصف بأنه فضفاض، تعارف على لبسه قديمًا أهل الشام، ويكون عادة من القماش الثقيل، وتُفضل النساء ارتداء الفساتين الجذابة التي تتماشى مع الموضة، وهو ما ظهرت به شريهان في هذه الحلقة.

4- الليسو العمانية:

أهم ما ميز حلقات “فوازير حول العالم”، نشرها للأماكن التاريخية الخاصة بكل دولة، وهذا ما حدث في حلقة دولة عمان، كما لعبت “شريهان” على عامل الزي الخاص بكل دولة، واستغلت هذا لصالح فكرة فوازيرها، وظهرت هنا بالـ”ليسو” العماني، وهو حجاب رأس، وتتفنن النساء في تزيينه بالنقوش واللآلئ والخرز الملون.

5- الزي الوطني الإماراتي:

لم تغفل شريهان أهمية عنصر الموسيقى، فلكل بلد موسيقاها الخاصة التي تعبر عنها، وهنا في حلقة الإمارات، ظهرت بالزي الوطني الإماراتي.

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