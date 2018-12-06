اختتام النشاط الرياضي بمعهد الطاقة أجخرة

أخبار ليبيا24- خاص

اختتم المعهد العالي لشؤون الطاقة أجخرة النشاط الرياضي للفصل الدراسي خريف 2018 والذي تواصل لمدة شهر كامل.

وقال رئيس اللجنة المنظمة علي حسن إن النشاط استمر لمدة شهر خلال الفترة المسائية بمشاركة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد في لعبتي الشطرنج وكرة القدم الخماسية.

وذكر حسن خلال حفل الاختتام أن الفصل المقبل سيكون النشاط أوسع في عدة ألعاب بالإضافة إلى كرة الطائرة.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أنه قدمت خلال الاختتام – بحضور أولياء أمور الطلبة و أهالي منطقة أجخرة – الجوائز العينية للفرق الفائزة وتكريم طاقم التحكيم.

وجرت خلال الاختتام مباراة كرة القدم والتي تفوق فريق النصر والذي يمثل هيئة التدريس على فريق الطلبة ” التحدي ” بأربعة أهداف مقابل لاشي.

الجدير بالذكر أن هذا المرة الأولى التي ينظم بها المعهد العالي لشؤون الطاقة نشاط رياضيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24