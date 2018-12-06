أفضل مقوي شبكة واي فاي

أصبحت شبكة الواي فاي مهمّة في الحياة اليوميّة، والجميع يرغب بتوفّر هذه الشبكة في أي مكانٍ يتواجد فيه ومن بينها الأماكن المفتوحة، ولكن قد تعاني هذه الشبكة من ضعف إشارتها ممّا يقلل المساحة التي تغطّيها فيؤثر ذلك على جودة الإنترنت وعلى تصفح وتنزيل البيانات، وقد صمّمت العديد من الشركات أجهزة لتقوية هذه الشبكة وحلّ مشكلة ضعفها وقلّة جودتها.

أفضل جهاز مقوّي لشبكة الواي فاي

مقوّي شبكة واي فاي netgear: وهو جهاز تقوية مناسب جداً للأماكن المفتوحة، حيث إنّه يعطي قوّة إشارة أكبر مع سرعة الإنترنت، كما أنّه مناسب جداً لمعظم أجهزة المودم، يتميّز بشكله الأنيق وسعره القليل بالرغم من جودة وقوّة الإشارة التي يبثّها.

مقوي شبكة واي فاي Tp- Link: يعمل هذا الجهاز على مضاعفة المساحة التي تغطّيها إشارة الإنترنت حيث تبلغ سرعة بثه 300 ميجا في الثانية، من الميزات التي يتمتّع بها هذا الجهاز أنّه يحتوي على مؤشّر لتحديد الموقع المناسب له، كما يتميّز بصغر حجمه وسهولة تركيبه وتشغيله.

جهاز النورس لتقوية الواي فاي: يقوّي هذا الجهاز نطاق استقبال الواي فاي، ويتميّز عن غيره بأنّه مناسب لجميع أجهزة المودم والراوتر المتنقّلة والثابتة. مقوّي شبكة الواي فاي repeater honkonk: يعتبر هذا الجهاز مناسبٍ كحلٍ أولي لتقوية إشارة المودم فهو يعمل كمودم آخر ولكن على نطاقٍ أوسع، يحتوي على منفذ إيثرنت حتى يتم إيصال كابل لتقوية إشارة الإنترنت، ويتميز بأنه يمكن استخدامه مع جميع أجهزة الواي فاي ولأكثر من جهاز لتقوية شبكاتها.

مقوي شبكة واي فاي vontes: وهو جهاز يمكنه تحويل شبكة الراوتر السلكيّة إلى شبكة لا سلكيّة، فهو يحتوي على مدخل إيثرنت يمكنه من ذلك، كما أنّه يمكن تحويل الشبكة السلكية إلى شبكةٍ موصولة بالتلفاز أو الريسيفر، يتميّز بصغر حجمه وسهولة التعامل معه من حيث التركيب والتشغيل.

مقوي شبكة واي فاي n: يقوّي شبكة الواي فاي لضعف المساحة الأصلية، يعمل بسرعة بثٍ تصل إلى 300 ميجا بت فيمنح الواي فاي سرعة كبيرة وكفاءة عالية، يتميّز بسهولة ضبط إعداداته والتعامل معه. مقوي شبكة واي فاي hauwai: يعمل على تقوية إشارة الويرلس الضعيفة الخاصة بالمودم ويقوم بإرسالها بصورةٍ أكبر، وما يتميّز به أنّه يمكن إيصاله بأكثر من مخرج ليقوّي شبكة الواي فاي، كما أنّه لا يحتاج إلى وصلاتٍ سلكيّةٍ إنّما يحتاج إلى قابس يتمّ تركيبه ليقوم بتغطية أكبر مساحة ممكنة من الإشارة.

مقوي شبكة واي فاي aztech: يناسب هذا الجهاز المساحات الصغيرة والكبيرة حيث يعمل بسرعة 300 ميجابت في الثانية، وهذه السرعة جعلته يوفّر النت بسرعةٍ أعلى وتصفّحٍ أفضل، كما يحوي على مدخل إيثرنت ليناسب الشبكات السلكيّة، كما يتميّز بصغر حجمه وتصميمه الأنيق سهل التعامل.

المصدر: موقع موضوع

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