موجة من المشاكل تضرب من جديد أحدث هواتف آبل!

أعلن عدد من مستخدمي هواتف “iPhone XS” أن هواتفهم تعاني من مشاكل في العمل مع الشبكات الخلوية.

حيث أكد أحد المستخدمين أنه اضطر لاستبدال هاتفه الجديد “XS” بهاتف “iPhone X” الأقدم بعد مدة من شرائه، وذلك بعد أن أزعجته المشاكل الدائمة التي ظهرت في عمل هذا الهاتف مع شبكات “LTE” الخلوية، وفشله المتكرر في التقاط إشارة الشبكات.

كما يرى المستخدم أن ظهور هذه المشاكل في هاتف آبل الأخير سببه استخدام شرائح مودم من تطوير “Intel”، في حين أن هواتف “iPhone X” التي طرحت العام الفائت احتوت على شرائح من تطوير “Qualcomm”.

هذا ولا تعد تلك المشكلة الوحيدة التي واجهت أحدث هواتف آبل، فقد اشتكى الكثير من عملاء شركة “Verizon” الأمريكية للاتصالات من أن شرائح “eSim” في هواتف آيفون “XS” و”XR” خاصتهم لا تتصل بالشبكات الخلوية.

