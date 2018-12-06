قنوات يابانية تقدم جودة بث 8K 

أعلنت شبكات التلفزيون اليابانية البدء في بث برامجها عبر قنواتها الفضائية بجودة “8K” ، بعد أن أجرت اختبارات على هذا البرنامج استمر عامين متواصلين.

وبهذا تعدّ اليابان أوّل دولة على مستوى العالم تبث برامجها على قنواتها الفضائية بهذه الجودة، بعد أن كانت جميع قنواتها تعتمد في بثها على الجودة “4K ” .

حيث قامت إحدى القنوات الفضائية بعرض نسخة خاصة من فيلم A space Odyssey : 2001 للمخرج “ستانلي كوبريك” بجودة 8K رغم الوجود القليل لأجهزة التلفاز ذات القدرة على بث هذه التقنية في أغلب المنازل اليابانية.

ويأتي هذا العمل الدؤوب لتطوير تقنيات البث التفزيوني؛ استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان.

ولمن لا يعرف ما هي جودة “4K”، هي أربعة أضعاف جودة HD و 8K هي ستة عشر ضعفاً لجودة HD.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية