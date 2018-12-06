5 أسباب تجعلك متعبا باستمرار‬

قال الدكتور الألماني هانز ميشائيل مولنفيلد إن الشعور المستمر بالتعب يرجع إلى أسباب عدة، وهي:
قلة التعرض لضوء النهار، حيث تعمل أشعة الشمس على تحفيز هرمونات النشاط مثل السيروتونين.
قلة ممارسة الرياضة، إذ تسهم الأنشطة الحركية في تنشيط الدورة الدموية وعملية الأيض ونشاط الهرمونات.
لذا ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعيا، مع دمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية، كصعود الدرج بدلا من استخدام المصعد.
نقص السوائل ضمن أسباب الشعور المستمر بالتعب، نظرا لأن الجسم يتكون بنسبة كبيرة من الماء. لذا ينبغي الحرص على شرب السوائل وخاصة الماء بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا.
النظام الغذائي الخاطئ أحد أسباب التعب المستمر، وهو يتمثل في عدم تناول وجبة الإفطار، وتناول وجبة غذاء دسمة وثقيلة، وتناول الوجبات السريعة والكثير من الحلويات، ويتسبب ذلك في ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعا، ثم انخفاضها سريعا أيضا، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب.
لذا ينبغي الحرص على تناول وجبة إفطار مغذية ووجبة غذاء خفيفة ووجبات بينية صحية وصغيرة لشحن مخزون الطاقة.
عدم انتظام الإيقاع اليومي، لذا ينبغي النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة ومحددة.
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