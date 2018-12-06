5 أسباب تجعلك متعبا باستمرار‬

قال الدكتور الألماني هانز ميشائيل مولنفيلد ‫إن الشعور المستمر بالتعب يرجع إلى أسباب عدة، وهي:

قلة التعرض لضوء‬ ‫النهار، حيث تعمل أشعة الشمس على تحفيز هرمونات النشاط مثل السيروتونين.‬

قلة ‫ممارسة الرياضة، إذ تسهم الأنشطة الحركية في تنشيط الدورة الدموية ‫وعملية الأيض ونشاط الهرمونات.

لذا ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعيا،‬ ‫مع دمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية، كصعود الدرج بدلا من‬ ‫استخدام المصعد.

نقص السوائل ضمن أسباب الشعور المستمر بالتعب، نظرا لأن الجسم ‫يتكون بنسبة كبيرة من الماء. لذا ينبغي الحرص على شرب السوائل وخاصة‬ ‫الماء بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا.

النظام الغذائي الخاطئ أحد أسباب التعب المستمر، وهو يتمثل في ‫عدم تناول وجبة الإفطار، وتناول وجبة غذاء دسمة وثقيلة، وتناول الوجبات‬ ‫السريعة والكثير من الحلويات، ويتسبب ذلك في ارتفاع نسبة السكر بالدم‬ ‫سريعا، ثم انخفاضها سريعا أيضا، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب.

لذا ينبغي الحرص على تناول وجبة إفطار مغذية ووجبة غذاء خفيفة ووجبات‬ ‫بينية صحية وصغيرة لشحن مخزون الطاقة. ‬

عدم انتظام الإيقاع اليومي، لذا ينبغي ‫النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة ومحددة.

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