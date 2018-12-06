مفاجآت حفل جوائز الألعاب The Game Awards

يُمكن للألعاب أن تكون ملاذا للهروب من الواقع الجديد، حيث تعطينا فرصة لرؤية الحياة من منظور آخر والتأثير بإيجابية.

في كل عام يقام حفل The Game Awards في الولايات المتحدة وهو المخصص لجوائز الألعاب، وتتنافس الألعاب هذه السنة من كافة المجالات، وستكون المنافسة على الجوائز هذا العام على أشدّها بين God of War و Red Dead Redamtion 2 للفوز بلقب لعبة العام.

وكان المعرض قد بدأ قبل 4 سنوات ويقدمه الإعلامي ذو الصيت المعروف في تقديم برامج الخاص بالألعاب “جيف كيكلي”.

ويضم الحفل The Game Awards هذا العام 69 جهة إعلامية مختلفة من كل بقاع العالم التي شاركت في الحدث بصفتها لجنة التحكيم.

وسيحضر الحفل العديد من الشخصيات الفنية في مجال الألعاب وغيرها من مجالات، وسيقدم الحفل عروضًا أخرى لألعاب مشهورة منها لعبة Death Stranding ولعبة Far Cry جديدة.

وسيكون موعد الحفل الساعة 3:30 صباحا بتوقيت ليبيا من يوم غد الجمعة 7 من ديسمبر ويمكن مشاهدة الحفل عبر هذا الرابط

هذه هي القائمة لجميع الترشيحات

اللعبة التي تقدم التجربة الأفضل في جميع المجالات الإبداعية والتقنية هذا العام.

أفضل لعبة أكشن تركز على القتال والاشتباكات المحتدمة.

أفضل لعبة أكشن / مغامرة تجمع بين القتال واجتياز الألغز المختلفة.

أفضل لعبة تم تصميمها لإثراء تجربة اللاعب بخيارات تخصيص الشخصية والتقدم في الأحداث مع وجود طور اللعب الجماعي على نطاق واسع.

تمنح الجائزة لأفضل لعبة من حيث التطوير المتميز للمحتوى الذي يطوّر تجربة اللاعب بمرور الوقت.

تقدم الجائزة لفريق التطوير الذي تمكن من توفير لعبة ذات رؤية إبداعية رائعة وابتكار في التصميم.

جائزة مخصصة للألعاب ذات القصص الرائعة وتطوير أسلوب السرد في الصناعة.

يرشح للجائزة كل من تمكن من تقديم إنجازات ابداعية في التصميم الفني والرسوم المتحركة.

جائزة مخصصة للموسيقى المتميزة شاملة الأغناي والمقاطع الصوتية والموسيقى التصويرية.

تقدم لأفضل تصميم أصوات في ألعاب الفيديو.

جائزة فردية لصاحب أفضل تمثيل حركي أو أداء صوتي.

لعبة تعدو للتفكير مع رسالة أو أحداث عميقة مؤيدة للمجتمع.

جائزة مخصصة لكل إنجاز إبداعي وتقني رائع في لعبة يتم طرحها بالأسواق بعيدا عن نظام النشر التقليدي.

أفضل لعبة مخصصة للهواتف الذكية وتقدم تجربة مميزة.

أفضل لعبة يمكنتجربتها بالإعتماد على تقنية الواقع الإفتراضي أو المعزز بغض النظر عن المنصة.

أفضل لعبة مخصصة للعائلة بغض النظر عن عن النوع أو الجهاز الأساسي.

جائزة مخصصة للاعب المحترف صاحب أفضل أداء في الرياضات الإلكترونية طوال عام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية