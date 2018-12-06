عصير البرتقال في الصباح يحصن جسمك بفيتامين د

يواجه الجسم البشري نقصا في مستوى فيتامين “د” غالبا، وذلك بحلول فصل الشتاء، وذلك بسبب عدم تعرض جسم الإنسان لأشعة الشمس الغنية بهذا الفيتامين.

وينصح خبراء لتفادي هذه المشكلة إضافة مكون رئيسي لوجبة الإفطار يتمثل بشرب عصير البرتقال، لكن شريطة أن يكون من النوع الذي أضيف إليه فيتامين “د”، وفقا لما نقلت سكاي نيوز عربية.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فإن فيتامين “د”، يعد ضروريا من أجل الحفاظ على صحة العضلات والعظام والأسنان، مضيفة إن لم يتلق الإنسان نصيبا كافيا منه، فإنه يصبح معرضا لهشاشة العظام أو لين العظام أو الكساح.

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