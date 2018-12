أصدرت نيابة استئناف القاهرة أمس الأربعاء قراراً بإخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بضمان شخصي بعد 4 ساعات من التحقيق معها على خلفية اتهامها بفعل فاضح.

حيث حضر مع الفنانة رانيا، يوسف شعبان سعيد المحامي بالنقض والممثل القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة النقابة. هذا وبدأت التحقيقات مع الفنانة رانيا يوسف بمقر النيابة، في غضون الساعة 11 واستمرت ما يقارب 4 ساعات، وتم خلال التحقيق مناقشة البلاغات التي توالت ضدها على خلفية ارتدائها فستاناً مثيراً للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وجاء في البلاغ أن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبي دول أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961الخاص بمكافحة الدعارة.

The post بعد فضيحة الفستان.. النيابة المصرية تُخلي سبيل رانيا يوسف appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا