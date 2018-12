بعد شهرين من اعتقاله.. سعد المجرد خارج السجون الفرنسية

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية أمس الأربعاء نبأ إفراج السلطات الفرنسية عن الفنان المغربي، سعد لمجرد.

حيث سجن لمجرد لأكثر من شهرين في سجن دراغوينان في جنوب فرنسا، وذكرت التقارير الصادرة أمس، أن الفنان المغربي حصل على إفراج مشروط، وأطلق سراحه مقابل كفالة مالية كبيرة.

هذا وأكد العديد من أصدقاء لمجرد هذه الأنباء عبر الشبكات الاجتماعية، حيث سارع عدد منهم لتهنئته على الحرية.

يُذكر أن موقع فرنسية كانت قد أعلنت أخباراً بهذا الشأن جاء فيها:

“خبر سار لمعجبي وأسرة سعد لمجرد، فقد خرج المغني المغربي من الاعتقال مع التذكير بأنه وضع خلف القضبان منذ أكثر من شهرين في دراغينيان عقب اتهام فتاة له بالاعتداء عليها في سان تروبي”.

