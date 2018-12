قررت دولة أوروبية إلغاء تذاكر وسائل النقل العام، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وذكرت أن دولة لوكسمبورغ قررت إلغاء أسعار تذاكر القطارات والترام والحافلات في صيف 2019 المقبل، في إطار خطط الحكومة الائتلافية المعاد انتخابها بقيادة زافييه بيتل.

ولجأت حكومة لوكسمبورغ لهذه الخطوة لكي تشجع سائقي السيارات على ترك سيارتهم وأخذ وسائل النقل العامة، بهدف حل مشكلة الازدحام المروري، خصوصا حول مدينة لوكسمبورغ العاصمة.

ويشار إلى أن مدينة لوكسمبورغ، عاصمة الدوقية الكبرى، تعاني من أسوأ ازدحام مروري في العالم، كونها موطن لحوالي 110 ألف شخص، لكنها تستقبل أيضا 400 ألف شخص للعمل.

ويشكل عدد سكان الدوقية 600 ألف نسمة منهم 200 ألف يعيشون في فرنسا وبلجيكا وألمانيا ويعبرون الحدود يومياً للعمل في لوكسمبرغ.

ويبلغ ثمن التذكرة لرحلة مدتها ساعتين 2 يورو فقط، ونظرا لصغر مساحة البلد، قد تغطي هذه التكلفة أي رحلة، في حين يبلغ ثمن تذكرة القطار في الدرجة الأولى 3 يورو و 4 يورو ليوم كامل.

The post لأول مرة.. وسائل النقل العام مجاناً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا