لأول مرة.. الإنترنت على جولاتهم

ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس بدأت السلطات الكوبية لأول مرة إتاحة خدمة إنترنت كاملة لمواطنيها عبر الهاتف الجوال.

وحسب إحصاءات الحكومة فإن حوالي 5.3 مليون كوبي، أي أقل بقليل من نصف سكان الجزيرة، يملكون هواتف خليوية، مقابل 1.3 مليون خط أرضي في بلد تصفه منظمة “دار الحرية” غير الربحية لحقوق الإنسان بأنه “واحد من أقل البيئات ارتباطاً وأكثرها قمعاً في العالم لتقنيات المعلومات والاتصالات”.

قبل 10 سنوات فقط، رفعت حكومة الرئيس السابق فيدل كاسترو الحظر المفروض على المواطنين العاديين من شراء أجهزة الكمبيوتر، فيما كان الوصول إلى الإنترنت في المنازل الخاصة نادرا قبل عام 2016.

كان بمقدور الكوبيين تلقي الرسائل الإلكترونية وإرسالها على هواتفهم المحمولة، فقط عبر الحسابات الحكومية.

وحوالي 60 ألف كوبي فقط يملكون اتصالا كابليا بالإنترنت في دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 11 ملايين نسمة، في حين توفر السلطات 1200 موقعا للاتصال بالإنترنت باستخدام شبكات واي فاي خاضعة لرقابة حكومية.

