طرح أول قارب كهربائي في العالم للبيع

قام مهندسون سويديون ببناء أول قارب يعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، وطرحت شركة Candela Speed Boat AB القارب للبيع مقابل 192 ألف جنيه إسترليني وسيتم تسليمه للعملاء في وقت مبكر من ربيع 2019.

ويبلغ طول القارب ذي السقف المفتوح 25 قدمًا (7.7 متر) ويمكنه حمل ما يصل إلى 5 أشخاص.

ويعتبر القارب هو الأنسب لسرعة قصوى تبلغ 30 عقدة، نحو 34 ميلًا في الساعة، ويمكن مقارنتها بكل من السرعة والنطاق للبدائل التقليدية.

وبدأت الشركة المصنعة بالفعل في تلقي الطلبات والتي كتبت على موقعها على الإنترنت أنه “أول قارب كهربائي في العالم له مدى وسرعة على قدم المساواة مع قارب وقود أحفوري تقليدي”.

والقارب مصنوع من ألياف الكربون ومصممة مع hydrofoils لرفع الهيكل فوق سطح الماء، كما يتمتع القارب أيضًا بوضع خاص للتشغيل في المياه الضحلة، وهو مدعوم ببطاريات ليثيوم أيون.

تم تأسيس شركة Candela Speed Boat AB في عام 2014 من قبل الرئيس التنفيذي للشركة، جوستاف هاسيلسكوج.

يبلغ سعر القارب حاليًا 2.2 مليون كرونة سويدية (192 ألف جنيه إسترليني) بالرغم من أن الشركة تخطط لإنتاج نماذج أرخص في المستقبل القريب.

