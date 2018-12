حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الاثنين من أن التعديلات الوراثية “قد يكون لها عواقب غير مقصودة”.

وجاءت تصريحات المسؤول الدولي في أعقاب إعلان عالم صيني قيامه بتوليد طفلتين معدلتين وراثياً، وهو ما أثار موجة عارمة من الانتقادات.

وقال غيبرييسوس إن المنظمة تقوم بتشكيل فريق من الخبراء، وإنها ستعمل مع الدول الأعضاء لدراسة الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية وأبعاد السلامة المتعلقة بالموضوع.

وأضاف أن التعديلات الوراثية “أمر مجهول ويجب أن تؤخذ مأخذ الجد”.

وكان الباحث الصيني هي جينانكواي قد قال إنه قام بتعديل جينات لأجنة سبعة أزواج، مشيرا إلى إتمام حمل وولادة طفلتين.

وأوقفت الحكومة الصينية أنشطة أبحاث تعديل الجينات البشرية مؤقتا.

The post الصحة العالمية تحذر من التعديلات الوراثية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا