لمزاج جيد.. حافظ على هذه الخطوات

يساعد تغيير طريقة اختيار الأطعمة التي تتناولها على تعديل مزاجك إلى الأفضل. فعلى الرغم من أنّ النوم والضحك والرياضة والخروج إلى المنتزهات أساسية لجعلك تشعر بالسعادة.

يمكن لبعض الأطعمة أيضاً أن تشعرك بها. في ما يلي بعض النصائح:

* زيادة عدد حصص الفواكه والخضروات التي تأكلها في اليوم إلى 7 حصص “يرفع المعنويات”.

* كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة في الصباح يزيد الشعور بالمتعة، إذ تبيّن أن النساء اللاتي تناولن كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يومياً أقل استعداداً لتطوير الاكتئاب بنسبة 15 بالمائة.

* تساعد مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الشوكولا على غسل جدران الشرايين، وخفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية.

* يتمتع الفطر بفوائد كثيرة، ويحسن بفضل غناه بمعدن السيلينيوم المزاج. كما أنّه يقلل الاكتئاب والقلق والشعور بالتعب. كذلك يحتوي الفطر على فيتامين “د” الذي يحسن المزاج.

* أكّدت دراسة يابانية أن شرب 5 أكواب من الشاي الأخضر يومياً يقلل مستوى التوتر النفسي بنسبة 20 بالمائة.

