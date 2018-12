قوقل تستثمر في شركة الذكاء الاصطناعي اليابانية

شركة قوقل قامت بالاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اليابانية ABEJA في خطوة لم نعتد عليها من رائدة العالم التقني تبرز فيها اهتماماً للاستثمار في الكوكب الياباني وجانب الذكاء الاصطناعي هناك.

ليرتفع المبلغ الإجمالي المستثمر في الشركة الناشئة بهذه الخطوة إلى 53$ مليون حيث لم يتم الإفصاح عن المبلغ المستثمر من قوقل بالضبط.

فيما ينصب التعاون بين قوقل و ABEJA في عدد من القطاعات المختلفة تشمل البيع بالتجزئة والتصنيع والتي بدورها ستقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعميلة تساهم في تطوير هذا المجال في اليابان حسب ما عبرت ABEJA في خطابها حول هذا الاستثمار.

وتقدم الشركة اليابانية خدمات التنبؤ وتحليل بيانات الأعمال وتحسينها لأكثر من 150 شركة عبر منصتها PaaS المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة حيث توفر منتجات بشكل خاص لمتاجر البيع بالتجزئة التي تركز على معلومات العملاء والبيانات الموجهة لقسم البيع بالتجزئة.

وعبرت ABEJA عن استمراريتها تحت هذا الاستثمار باستخدام تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وخصوصاً أدوات التعلم العميق وذلك لتعزيز فرص الابتكار في مجال الأعمال في مختلف الصناعات في اليابان وخارجها والمساهمة بشكل فعال في تغيير هيئة التركيب الصناعي.

