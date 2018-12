تطبيق أمازون كيندل يدعم الآن تحميل الكتب على بطاقة الذاكرة SD

الكتب الإلكترونية لا تشغل الكثير من مساحة التخزين، وفي هذا السياق تقول أمازون عن جهازها الجديد Kindle Paperwhite صاحب السعة التخزينية 32 غيغابايت أن المستخدم معه يمكن تحميل الآلاف من الكتب في كل مرة.

في السياق ولكن من زاوية أخرى بعض الكتب المتوفرة على Kindle-comics صراحةً يمكن أن تشغل المزيد من مساحة التخزين، وإذا كانت السعة التخزينية لجهازك قد امتلئت حقًا، فقد تواجه مشكلة في جمع مكتبتك.

لكن الأخبار الرائعة قادمة، وهي دعم تطبيق أمازون كيندل الآن حفظ الكتب على بطاقة الذاكرة الخارجية SD، حيث أشارت الشركة في صفحة التطبيق على متجر قوقل بلاي “بأنه خلال الأسابيع المقبلة سيمكنك تنزيل الكتب على بطاقة الذاكرة الخارجية لتوفير مساحة التخزين على جهازك”.

والغريب هنا أنها قالت الأسابيع المقبلة والميزة هذه متاحة منذ هذه اللحظة، عمومًا ليست إشكالية لنا لطالما الميزة موجودة، وللاستفادة منها عليك تحميل أحدث إصدار من تطبيق أمازون كيندل من هنا.

