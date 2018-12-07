كيف تفرق بين الزيوت الأصلية والمغشوشة لمحرك السيارة

ايوان ليبيا – وكالات :

زيت المحرك من أهم العوامل التي تمنح السيارة قبلة الحياة ، وتمكن المحرك من أداء مهمته على الوجه الأمثل؛ حيث تستخدم هذه الزيوت في التقليل بين الاحتكاك الناتج بين أجزاء المحرك وبالتالي زيادة العمر الافتراضي لأجزاءه .

ونظراً لأهمية هذا الزيت في السيارة ، فان استخدام الأنواع المغشوشة منه قد يسبب العديد من الأضرار البالغة بمحرك السيارة ، لذلك ومن خلال التقرير التالي سنتحدث سوياً عن أفضل الطرق لاكتشاف زيت المحرك الذي أمامك سواء كان مغشوشاً أم من النوع الأصلي ، ولكن قبل التحدث عن هذا الأمر، علينا أولاً أن نشير إلى أهمية زيت المحرك في السيارة ، فقط من خلال السطور التالية :

ما هي مكونات زيت المحرك ؟ وما هي وظائفه ؟

يحتوي الزيت الخاص بمحرك السيارة على العديد من المواد التي تعمل على تجديد الأحماض ، بالإضافة إلى دوره في امتصاص الماء والغازات الناتجة عن الاحتراق، باستمرار عمل الزيت في المحرك يتشبع بهذه المواد، ولا يستطيع امتصاص هذه المواد مرة أخرى ، مما قد يتسبب في إصابة بعض أجزاء المحرك بالصدأ ، ومن هنا يمكننا أن نقول أن عدم تغير زيت المحرك لفترة طويلة يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي لمحرك السيارة .

وتتخلص مهام زيت المحرك في السيارة في الوظائف التالية :

كيف يمكن التفرقة بين الزيت الجيد والمغشوش لمحرك السيارة :

بدافع مضاعف المكاسب المادية ، قد تقوم بعض الأماكن بتعبئة زيوت قليلة الجودة أو مغشوشة كما يطلق عليها في الأسواق وبيعها بأسعار الزيوت الأصلية، مما ينتج عن ذلك العديد من الأضرار البالغة بالسيارة ، وفي هذا الصدد يشير خبراء السيارات إلى أن هناك بعض العلامات التي توجد على العبوات الخارجية لزيوت المحركات والتي يمكنها أن توضح إذا كان هذا الزيت من الأنواع الجيدة أم أنه من الأنواع المغشوشة ، ومن أبرز هذه العلامات ما يلي :

علامة SAE :

ابحث عن علامة SAE على الغلاف الخارجي لعبوة زيت المحرك قبل أن تقوم بشرائها ، ولمن لا يعرف هذه العلامة فهي رخصة عالمية تدل على جودة الزيت المدونة عليه ، و هذه الرخصة تسمى رخصة جمعية مهندسي السيارات حول العالم ، فإذا وجدت هذه العلامة على الزيت الذي تقوم بشراءه ، فلا تتردد في شرائه فهو غير ضار لمحرك سيارتك.

علامة معهد النفط الأمريكي Api :

كما يوجد رخصة أخرى تسمى رخصة معهد النفط الأمريكي وهى رخصة آخرى مصرح بها دولياً ويرمز لها بالرمز api وعادة تعطى هذه الشهادات إلى الشركة المصنعة للزيوت بعد إجراء العديد من الاختبارات على هذه الزيوت ، فإذا رأيت زيت المحرك يحتوي على هذه العلامات فتأكد بأنه جيد ، و لم يسبب أي أضرار إلى محرك سيارتك ، كما ينصح بأن تكون الزيوت المستخدمة في منطقة الخليج العربي هي w20/50 بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهذا الرمز يعني أن الزيوت مناسبة لدرجات الحرارة المرتفعة .

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