لعبة “Resident Evil 3” قيد الإنتاج حاليا !!

يبدو أن شركة “Capcom” تريد استرجاع مجدها وعرشها من جديد، فبحسب تسريبات منتشرة تعمل الشركة على خطط إصدار نسخة مطورة من لعبة “Resident Evil 3” التي لاقت نجاحاً كبيراً على أجهزة “Playstation1“.

وذكر مُسرّب الأخبار “Dusk Golem“ الذي كانت معظم تسريباته صحيحة حول السلسلة، أن الشركة تعمل على نسخة مُحسنة من الجزء الثالث، وهي مرحلة الإنتاج الكامل حالياً وليست في التخطيط.

يذكر أن النسخة المُحسنة من الجزء الثاني من سلسلة “Redisdent Evil” ستصدر في شهر يناير المقبل، بعد أن عمل عليها نحو 800 موظف؛ لتلبي رغبات محبي سلسلة الرعب والبقاء.

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