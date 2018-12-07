الهند: وفاة أكثر من مليون شخص خلال عام بسبب التلوث

تسبب تلوث الهواء في الهند، بوفاة 1.24 مليون شخص في عام 2017 ، أي ما يشكل 12.5 % من مجموع الوفيات المسجلة في ذلك العام.

ووفقاً لدراسة نشرت في دورية (لانسيت بلانيتيري هيلث) أجراها أكاديميون وعلماء من معاهد مختلفة في الهند، أن أكثر من 51 % من هذه الوفيات، كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن 70 عاماًُ، حيث توفي نحو 670 ألفا جراء تلوث الهواء بشكل عام، فيما توفي 480 ألفا بسبب تلوث الهواء في المنازل نتيجة استخدام وقود الطهي الصلب.

الجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق، بأن الهند تضم 14 من أكثر المدن تلوثاً في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا