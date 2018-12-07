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فضيحة مدوية تهز مكانة سامسونغ بين شركات الهواتف النقالة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقوم العديد من الشركات باستعراض هواتفها بأكمل وجه لاسيّما من ناحية الكاميرا الخاصة بها إلا أن سامسونغ تجاوزت ذلك وقامت بوضع صور ملتقطة من كاميرات احترافية على أساس أنها ملتقطة بواسطة هاتفها “Star A8“.

واشترت سامسونغ صورة من موقع”EyeEm” بواسطة موقع “Getty” وعدّلت عليها ونشرتها في الموقع الرسمي لسامسونغ ماليزيا، حيث تمّ فضحها بواسطة الشخصية التي في الصورة نفسها، وتبيّن أنها مصورة، وأوضحت أن الصورة ملتقطة عن طريق كاميرا “نيكونD7000 ” التي يبلغ سعرها 850 دولارا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم به الشركات بهذه الأمور إذ قامت شركة هواوي بفعل ذات الشيء في حملة دعائية لهواتفها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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