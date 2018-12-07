فضيحة مدوية تهز مكانة سامسونغ بين شركات الهواتف النقالة

تقوم العديد من الشركات باستعراض هواتفها بأكمل وجه لاسيّما من ناحية الكاميرا الخاصة بها إلا أن سامسونغ تجاوزت ذلك وقامت بوضع صور ملتقطة من كاميرات احترافية على أساس أنها ملتقطة بواسطة هاتفها “Star A8“.

واشترت سامسونغ صورة من موقع”EyeEm” بواسطة موقع “Getty” وعدّلت عليها ونشرتها في الموقع الرسمي لسامسونغ ماليزيا، حيث تمّ فضحها بواسطة الشخصية التي في الصورة نفسها، وتبيّن أنها مصورة، وأوضحت أن الصورة ملتقطة عن طريق كاميرا “نيكونD7000 ” التي يبلغ سعرها 850 دولارا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم به الشركات بهذه الأمور إذ قامت شركة هواوي بفعل ذات الشيء في حملة دعائية لهواتفها.

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