ميزة جديدة يقدمها يوتيوب لمستخدميه  

تقوم يوتيوب المنصة الأولى في العالم للفيديوهات بإطلاق خاصية التشغيل التلقائي للفيديو في الصفحة الرئيسية للتطبيق، لتقدم بذلك الميزة للجميع بعد ما كانت مقتصرة ومحصورة لخدمة يوتيوب بريميوم.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بإمكانية عرض الفيديوهات بطريقة سريعة عبر الصفحة الرئيسية دون الانخداع والدخول على الفيديو بسبب الصورة، ويمكن التحكم بتفعيل الخاصية أو إيقافها حسب الرغبة بسبب الاستهلاك الكبير للبيانات.

وتسعى غوغل من خلال إصدار هذه الخاصية لجعل خدمة الفيديو الخاصة بها أكثر تقبلاً للاستخدام عبر الهواتف، وبشكل خاص خلال عرضها أثناء التحرك والتنقل للمستخدم وفي الأماكن ذات الطباع الخاصة؛ لذا تعمل على تقديمها اليوم بشكل احترافي ومغاير عما يعرف بضرورة تشغيل الصوت في الفيديوهات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية