استعراض ألعاب جديدة والفائزين في The Game Awards 2018

انتهى حفل الجوائز لألعاب “The Game Awards 2018” الذي يقام في الولايات المتحدة بعد أن شهد عديد المفاجآت وحضور العديد من الشخصيات البارزة وحفلات غنائية، وتم استعراض العديد من الألعاب الجديدة وسوف نقوم بالاستعراض بعض منها، ويمكنك مشاهدة الحفل كاملاً عبر القناة الرسمية للحفل في اليوتيوب

ومن الألعاب التي تم استعراضها لعبة “11 Motral Kombat” التي طورها أستوديو “Nether Realm“ لتصدر في الـ23 من أبريل عام 2019.

ولعبة “ Rage 2“ ذات العالم المفتوح التي تدور قصتها بعد مرور 30 عاما على أحداث الجزء الأول بعد أن حل الخراب، وتحصلت اللعبة على عرض دعائي جديد وستصدر في الـ14 من مايو عام 2019.

وتم عرض لعبة “Devil May Cry 5” لتعلن الشركة المطورة “Capcom“ بشكل رسمي توفر النسخة التجريبية للعبة أولاً على جهاز اكس بوكس ون، قبل أن تصدر في وقت لاحق لباقي المنصات في الـ8 من مارس عام 2019.

وشمل الاستعراض لعبة “Crash” للسيارات لتحمل اسم “Crash Ream Racing Nitro-Fueled” وهي “ريماستر” للجزء الذي صدر على جهاز “PS1“

وجرى الإعلان عن لعبة “Far Cry New Dawn” من تطوير “Ubisoft“ لتصدر في فبراير عام 2019.

وفي هذه القائمة جميع الألعاب التي نالت جوائز في حفل The Game“ Awards” على حسب التصنيف:

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