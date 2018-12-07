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استعراض ألعاب جديدة والفائزين في The Game Awards 2018

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهى حفل الجوائز لألعاب “The Game Awards 2018” الذي يقام في الولايات المتحدة بعد أن شهد عديد المفاجآت وحضور العديد من الشخصيات البارزة وحفلات غنائية، وتم استعراض العديد من الألعاب الجديدة وسوف نقوم بالاستعراض بعض منها، ويمكنك مشاهدة الحفل كاملاً عبر القناة الرسمية للحفل في اليوتيوب 

ومن الألعاب التي تم استعراضها لعبة “11 Motral Kombat” التي طورها أستوديو “Nether Realm لتصدر في الـ23 من أبريل عام 2019.

ولعبة “ Rage 2 ذات العالم المفتوح التي تدور قصتها بعد مرور 30 عاما على أحداث الجزء الأول بعد أن حل الخراب، وتحصلت اللعبة على عرض دعائي جديد وستصدر في الـ14 من مايو عام 2019.

وتم عرض لعبة “Devil May Cry 5لتعلن الشركة المطورة “Capcom بشكل رسمي توفر النسخة التجريبية للعبة أولاً على جهاز اكس بوكس ون، قبل أن تصدر في وقت لاحق لباقي المنصات في الـ8 من مارس عام 2019.

وشمل الاستعراض لعبة “Crash” للسيارات لتحمل اسم Crash Ream Racing Nitro-Fueled” وهي “ريماستر” للجزء الذي صدر على جهاز “PS1

وجرى الإعلان عن لعبة Far Cry New Dawn” من تطوير “Ubisoft لتصدر في فبراير عام 2019.

وفي هذه القائمة جميع الألعاب التي نالت جوائز في حفل  The Game Awards” على حسب التصنيف:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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