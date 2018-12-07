هكذا أصبح وجهها بعد حقنها بـ«بوتوكس» بشكل خاطئ

لندن – الشرق الأوسط أونلاين – أصيبت سيدة بريطانية بحالة من الهلع والفزع حين شاهدت شفتيها بعد حقنها بشكل خاطئ بالبوتوكس من قبل إحدى العاملات في مجال التجميل بمنزل صديقتها.

وقالت راتشيل كنبييه (29 عاما) والتي تعيش في منطقة ليسيسترشاير البريطانية، إنها «صرخت من الألم» بعد أن تلقت الحقن، وهرعت بعد ذلك إلى المستشفى بحثاً عن علاج، بعدما تضخمت شفتاها بشكل كبير، وذلك وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وخضعت لعملية لإزالة حشوات البوتوكس، وعادت شفتاها إلى وضعهما الطبيعي بعد 72 ساعة وحذرت الفتيات والسيدات من تلقي جرعات البوتوكس دون إشراف طبي من متخصصين.

وحذرت كنبييه الآخرين من حشو الشفاه من شخص لم يتلقَ تدريباً طبياً. وقالت: «شفتي كانت بحجم لم أره من قبل».