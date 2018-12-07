مايكروسوفت تتخلى عن متصفح “Edge”

ذكرت صحيفة “Windows Central” أن مايكروسوفت تعمل على تطوير متصفح بديل لمتصفح “Edge” الشهير.

ووفقا لمصادر الصحيفة فإن قرار مايكروسوفت جاء نتيجة تراجع أعداد مستخدمي “Edge”، وعدم قدرته على منافسة باقي المتصفحات الكبيرة كـ “Google Chrome” و”opera” وغيرها.

وسيتخلى المتصفح الجديد لمايكروسوفت عن برمجيات “EdgeHTML” المستخدمة حاليا في “Edge”، ويستبدلها ببرمجيات “Chromium” الموجودة في متصفح غوغل الأمريكي، و”yandex” الروسي، ما سيرع من عمليات البحث، ويمكن المستخدم من الوصول إلى أكبر قدر من البيانات المتعلقة بالكلمة الدليلة التي سيدخلها في شريط البحث.

ذكر أن مايكروسوفت كانت قد طرحت “Edge” عام 2015 كبديل لـ “Internet Explorer” الذي كان من أول وأشهر المتصفحات في العالم، لكنها تخلت عنه حينها لعدم قدرته على مواكبة التطورات والميزات التي ظهرت في باقي المتصفحات.

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