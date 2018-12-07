منظمة الصحة العالمية: الإصابات الناجمة عن حوادث المرور تعد القاتل الأول للأطفال والشباب

كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، تعد القاتل الأول للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة.

وبحسب التقرير، يمثل المشاة وراكبو الدراجات 26% من مجموع الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، فيما يصل هذا الرقم إلى 44% في إفريقيا و36% في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويشير التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الزيادة في العدد الإجمالي للوفيات، إلا أن معدلات الوفيات بالنسبة لحجم سكان العالم قد استقرت في السنوات الأخيرة، وهذا يشير إلى أن الجهود الحالية للسلامة على الطرق في بعض البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط قد خففت من الوضع.

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