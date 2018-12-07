أكثر 100 امرأة تأثيرا في العالم

تصدرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قائمة فوربس لأكثر النساء تأثيرا في العالم للسنة الثامنة على التوالي، وقد شهدت القائمة دخول عشرين شخصية جديدة، وتغييرات في المراتب عن قائمة العام الماضي، كما حلت في المركز الثاني رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بينما جاءت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المركز الثالث، أما مفوضة الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، فتراجعت إلى المركز السابع والستين.

سيدات الأعمال كان لهن نصيب الأسد من القائمة، فقد حلّت الأميركية أبيجيل جونسون في المرتبة الخامسة، وميليندا جيتس في المرتبة السادسة، أمّا الإسبانية آنا بوتن ففي المرتبة الثامنة.

ومن المشاهير جاءت مقدمة برامج التلفزيون أوبرا وينفري في المرتبة العشرين، والمغنية بيونسيه في المركز الخمسين، أما أصغر امرأة في القائمة فكانت المغنية الأمريكية تايلور سويفت في المرتبة الثامنة والستين.

السيدات العربيات كن حاضرات أيضا في القائمة، فقد حازت سيدة الأعمال الإماراتية رجاء عيسى القرق المرتبة الثانية والثمانين، بينما جاءت السعودية لبنى العليان في المرتبة الثامنة والخمسين، ومواطنتها الرئيس التنفيذي بمجموعة سامبا المالية رانيا نشار، في المرتبة الخامسة والتسعين.

تثبت القائمة كل عام أن حضور المرأة مميز ولافت ومؤثر في المجتمعات، وفي مجالات متنوعة كانت حتى وقت قريب حكرا على الرجال.

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