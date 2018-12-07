كيف تشاهد الأفلام والمسلسلات الجديدة مجانًا؟

“نيت فلكس” و”أمازون برايم” و”HBO Now” و”Hulu” وغيرها العديد من الشبكات التي طالما ارتبطت أسماؤها بعرض المسلسلات والأفلام المميزة، ولكن شيئًا واحدًا مشتركًا يربط بين تلك الخدمات الرائعة هو أنه عليك أن تدفع مقابل الحصول عليها، وما لا يعرفه الكثيرون أنه بإمكانهم مشاهدة هذه الأعمال الدرامية الرائعة بشكل مجاني، باتباع الطرق السهلة التالية:

قد تكون منصة “Hoopla” تذكرتك لما تريد مشاهدته من أفلام وموسيقى وكتب صوتية، وما عليك سوى الانتقال إلى الموقع وإنشاء حساب ثم العثور على ما تريد.

يظن الكثيرون أن “يوتيوب” دُشن في الأساس لعرض محتويات المستهلكين، ولكن ما لا تعرفه أن الموقع يحتوي على بعض الأفلام المجانية في قسم “مجانية للمشاهدة Free to Watch” ضمن قسم “Movies & Shows”، وهذا العرض منفصل عن “YouTube Premium”، والمعروف سابقاً باسم “YouTube Red”، وتحتوي هذه المكتبة على عدد 90 من الأفلام المتوفرة بالإعلانات الطويلة، والمشكلة الوحيدة أن الأفلام تأتي وتذهب أي أنه يتم عرضها أحيانًا وأحيانًا أخرى يتم حذفها.

على عكس خدمات البث الأخرى في هذه القائمة، لا يعرض “Kanopy” الإعلانات، ولكن لاستخدام هذه الخدمة ستحتاج إلى عضوية في مكتبة أو جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى، حتى تقوم بتسجيلها.

ويحتوي “Kanopy” على كتالوج به 26 ألف فيلم من مصادر مختلفة، وإذا نجحت في الوصول إليه من خلال عضوية المكتبة، فقد تتمكن من مشاهدة عدد محدود من العناوين شهريًا، ولكن قد يحصل أعضاء المؤسسات التعليمية على عدد غير محدود من الأفلام.

يُعرف “Vudu” كأحد أشهر مواقع عرض الفيديو على الإنترنت، حيث يمكنك شراء مجموعة كبيرة من الأفلام والبرامج التلفزيونية أو استئجارها، إلا أن الخدمة قد وسعت مؤخرًا نطاق المحتوى المجاني المزود بالإعلانات، ليشمل المزيد من الأفلام والمواسم الكاملة من المسلسلات التلفزيونية، والتي يمكنك العثور عليها في صفحة “Vudu: Free Movies & TV”، وتضم العديد من الأفلام القديمة الشهيرة مثل “Traitor” و “Valkyrie”و”Teen Wolf”، وعروض تلفزيونية مثل “Peep Show” و “The Inbetweeners”و”Happy Endings”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية