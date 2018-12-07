10 نصائح تساعدك على الخروج من دائرة الاكتئاب

الشعور الذي يسحبك معه إلى الحزن والاستياء، يعرفه الناس باسم “الاكتئاب”، ويحاول كل من دخل إلى تلك المنطقة المظلمة، وخرج منها، ألا يعود إليها مجددا، أما من لا يزالون فيها، يسعون جاهدين للخروج منها، ولذلك إليك 10 خطوات سهلة تساعدك على الخروج من دائرة الاكتئاب:

1- الاستيقاظ:

عند الاستيقاظ من النوم، قم فورا من السرير وكأنك تعرضت إلى لدغة عقرب، جلوسك يجذب كل الأفكار السوداء إلى رأسك، وبمجرد حركتك ستبتعد عنك.

2- تطبيقات النكات:

قبل أن تصنع كوب القهوة لنفسك، افتح هاتفك، واقرأ شيئا مضحكا، وهناك الكثير من التطبيقات التي تُقدم مزحة كل يوم، سيبدأ يومك بالتحسن تدريجيا من الآن.

3- قدر الأشخاص من حولك:

معظم المصابين بالاكتئاب، يبتعد عنهم كل من حولهم، فإذا كان لا زال عندك صديق مقرب، احرص على أن تظهر تقديرك وامتنانك له.

4- خطط ليومك:

أغلب الوقت، أولئك الذين يعانون من الاكتئاب، لا يمتلكون الطاقة للعمل، لكن إمساك القلم والورقة أو التفكير في بعض المهام التي يتوجب عليك أن تنفذها سيأخذ من تفكيرك حيزا أكبر من الأفكار الحزينة، وليس من الضروري إثقال كاهلك بالأعمال الثقيلة، لكنها قد تكون بسيطة مثل: تحضير وجبة اليوم، والكتابة، وتنظيف مكانك، وتجريد ملفاتك.

5- الاستحمام:

شعورك بأنك غير نظيف يضاعف إحساسك بالسوء، الاستحمام بالماء الدافئ يزيح عنك الهموم، ويوقظ إحساسك، هذا الفعل البسيط ربما يجده البعض بالفعل حركة صعبة، لكنها تصنع فارقا كبيرا.

6- أطعم نفسك جيدا:

الطعام السريع والمجمد، بالإضافة إلى أضراره، يزيد من حالة الاكتئاب لديك، على عكس الوقوف في المطبخ والانشغال بالمقادير والاهتمام بنظافة المكان بعد ذلك.

7- دلل نفسك:

الذهاب للسينما لمشاهدة فيلم جديد، وشراء زوج الأحذية الذي كنت ترغب فيهما، كلها أمور الغرض منها تدليل نفسك، لتنس الهموم قليلا.

8- التفاعل مع الآخرين:

أحد أسباب مضاعفة الاكتئاب هو تجنب الانعزال عن الآخرين، تحدث عن مشاعرك للآخرين، واستمع إليهم أيضًا.

9- التأمل:

قضاء 10 دقائق في التأمل كفيل بتغيير مزاجك، ووجدت بعض البحوث أن هذه الممارسة البسيطة نتيجتها كبيرة جدا.

10- أخيرا، حاول بكل جهدك ألا تكون ضحية لاكتئاب، الأمر يستحق بعض المجهود والعناء منك، للشعور بالأشياء الجميلة من حولك في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية