الأرز قد يكون ضاراً

أعلن علماء، خلال مؤتمر جمعية تحليل المخاطر في نيو أورلينز الأمريكية، أن حبوب الأرز قادرة على تجميع السموم الخطرة على البشر، بما في ذلك الزرنيخ.

ويُمكن أن تحتوي حبوب الأرز على الزرنيخ بنسبة ثمانين في المئة على شكل مركبات غير عضوية.

وقال تشنغ تشو من جامعة إنديانا:

“أجرينا أول تقييم منهجي لمقدار الزرنيخ الذي يوجد في حبات الأرز، وما هي كمية الزرنيخ التي تدخل الجسم عند هضم الطعام، في المستقبل القريب، سوف ندرس تأثيره على عمل جسم الإنسان”.

ووفقا للخبراء، فإن المواد الضارة تدخل إلى حبات الأرز جنبا إلى جنب من مياه الصنبور، مما يمكن أن تؤدي إلى أمراض حادة وتطوير اضطرابات في الجسم.

وجاء العلماء إلى استنتاج، بعد تحليل 143 دراسة حول تأثير الزرنيخ على جسم الإنسان، أن كمية من السموم تتراكم في لب حبات الأرز، ومعظمها تكون على شكل مركبات غير عضوية، ويدخل ما يصل إلى 80% من الزرنيخ من الماء، وبعدها يدخل جسم الإنسان أثناء عملية هضم الطعام.

ويحاول علماء الأحياء الآن معرفة كيفية تفاعل أنواع مختلفة من الأرز مع المواد الخطرة، وينبهون زملاءهم من البلدان الآسيوية بالنظر إلى هذه المسألة، لأنه يشكل أساس النظام الغذائي للسكان المحليين.

