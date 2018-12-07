ياندكس تطلق هاتفا ذكيا في السوق المنافس

أطلقت شركة ياندكس الروسية للإنترنت هاتفا ذكيا يعمل وفق نظام الأندرويد، والذي اعتبرته صفقة جيدة بالنسبة للروس.

ووفقا موقع إكستريم تيك، فإن الهاتف يحمل مجموعة من المواصفات المميزة، فضلا عن سعره الزهيد الذي ينافس سوق الهواتف الذكية بنحو 270 دولارا.