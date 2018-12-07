ساعات النوم مؤشر لخطر الموت المبكر

أظهرت نتائج دراسة حديثة إلى أن صحة القلب قد تتأثر بشكل سلبي عند النوم أكثر أول أقل من الوقت الذي يحتاجه الجسم للراحة.

ونشرت مجلة European Heart الدراسة التي بحثت في بيانات نحو 116 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و70 سنة من 21 دولة مختلفة.

وأظهرت نتائج الدراسة، بعد فترة متابعة متوسطة وصلت لحوالي 8 سنوات، سجل الباحثون خلالها 4381 حالة وفاة و4365 إصابة بالأمراض القلبية الوعائية. وأشارت إلى أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 8 ساعات عرضة لخطر الموت أو الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الدماغ، مقارنة مع أولئك الذين ينامون لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات. في حين وجد الباحثون أيضا زيادة في خطر الإصابة بنسبة 9% للأشخاص الذين ينامون ما مجموعه 6ساعات أو أقل.

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