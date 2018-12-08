“شفرة روميو وجوليت”.. لماذا اشتعلت المعركة بين الرجل والمرأة؟

بالطبع تمتلئ المكتبات العالمية بالعديد من الكتب التي تتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وهي العلاقة الأصعب تاريخيًا، والتي أفنى العديد من الخبراء حياتهم من أجل فهمها، ليس فقط المكتبات الأدبية ولكن مكتبات السينما أيضًا، ومن أهمها أفلام هوليوود.

ولازلنا نتذكر فيلم الممثل الشهير ميل جيبسون “ماذا تريد النساء؟”، الذي كان يحاول فيه أن يفهم طريقة تفكير النساء لتفاجئنا السينما الأمريكية هذا العام بفيلم آخر هو “ماذا يريد الرجال؟” من بطولة تاراجي بيندا هينسون، ردًا على الفيلم الأول، مما يعني أن الحرب لا تزال مشتعلة، بل أنها قد بدأت لتوها، وفي خضم هذا الحرب، ظهر كتابًا قد يكون بالغ التأثير في سير المعارك بين الرجل والمرأة هو “شفرة روميو وجوليت”.

صدر الكتاب الجديد عن دار “الرواق” المصرية في هذا العام 2018، للكاتب هشام الجمل، وهو يشرح الاختلافات النفسية بين الرجل والمرأة، فعلى الرغم من أن جميع الكتب السابقة كانت تتحدث عن طبيعة هذه الاختلافات، إلا أنه ولأول مرة أصّل هذا الكتاب لكيفية ظهور هذه الاختلافات منذ البداية.

يمتلئ الفصل الأول بالعديد من المصطلحات الطبية الصعبة التي قد تؤخذ على الكاتب، والذي قد تشعر القارئ بالملل، فهناك العديد من أسماء الهرمونات والإفرازات الكيميائية التي تحاول إظهار الاختلاف بين الطبيعة الجسمانية والهرمونية بين الرجل والمرأة، حتى لتشعر أنك في حصة مدرسية لإحدى دروس الأحياء، ولكن سرعان ما ينتقل الكاتب إلى الشق النفسي من القضية، وهو ما يصبح أكثر إمتاعًا بكثير

ويؤخذ على المؤلف كتابته باللهجة العامية المصرية، وهو ما أخرجه من نطاق الانتشار الكبير، فالعديد من القراء لا يحبون اللغة العامية في الكتابة، ولكن وجوده باللهجة العامية المصرية واسعة الانتشار في أجزاء الوطن العربي قد يجعل من الأمر أسهل على الفهم، ويضفي على القضية نغمة ساخرة بعض الشيء، مما جعله محببًا وقريبًا من العديد من القراء.

ويختلف كتاب “شفرة روميو وجوليت” عن العديد من الكتب الأخرى التي تناولت الموضوع، ولكنه يعتبر إضافة جديدة إلى الأدبيات التي تتناول علاقة الرجل بالمرأة، والتي بدأت بقوة منذ ظهور الكتاب الأشهر “الرجال من المريخ والنساء من الزهرة”، وهو الكتاب الذي تخيل الرجل والمرأة من كوكبين مختلفين وتعرفا على كوكب الأرض، وهما يفتقدان لغة التواصل مع بعضهما البعض، ولكن “شفرة روميو وجوليت”، يعتبر كتابًا تأصيليًا أكثر منه كتابًا يعطيك الحلول، وربما هو كتابًا مثاليًا للمتزوجين.

الكاتب هشام الجمل، هو محاضر شهير في مجالي التنمية البشرية و الإدارة، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة “Quest” للتدريب، وهي واحدة من أعرق وأهم شركات التدريب التي تعمل في مصر.

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